Як у кіно: рятувальники показали, як потерпілого з місця ДТП вертольотом доправили до лікарні

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Після того, як вертоліт здійснив посадку на злітному майданчику лікарні, потерпілого було передано лікарям для надання кваліфікованої медичної допомоги.

Нагадаємо, що на Львівщині на постійному чергуванні перебуває санітарна бригада Авіаційної системи МВС на вертольоті ЕС-145 із медичним модулем, яка забезпечує екстрену допомогу населенню шести західних областей.

Нагадаємо

Львівська область — перша в Україні, де стартує пілотний проект з надання аеромедичної допомоги. Львівські бригади отримали гелікоптер ЕС-145 із медичним модулем (екіпаж+медбригада).