Як у кіно: рятувальники показали, як потерпілого з місця ДТП вертольотом доправили до лікарні

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Сьогодні вертоліт ЄС-145 Єврокоптер доправив пацієнта з політравмою, отриманою внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, з міста Броди, Львівської області, до Львівської міської клінічної лікарні швидкої допомоги, передає УНН із посиланням на повідомлення ДСНС.

Деталі

Після того, як вертоліт здійснив посадку на злітному майданчику лікарні, потерпілого було передано лікарям для надання кваліфікованої медичної допомоги.

Нагадаємо, що на Львівщині на постійному чергуванні перебуває санітарна бригада Авіаційної системи МВС на вертольоті ЕС-145 із медичним модулем, яка забезпечує екстрену допомогу населенню шести західних областей.

Нагадаємо

Львівська область — перша в Україні, де стартує пілотний проект з надання аеромедичної допомоги. Львівські бригади отримали гелікоптер ЕС-145 із медичним модулем (екіпаж+медбригада).

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