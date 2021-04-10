Как в кино: спасатели показали, как пострадавшего с места ДТП вертолетом доставили в больницу
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Сегодня вертолет ЕС-145 Еврокоптер доставил пациента с политравмой, полученной в результате дорожно-транспортного происшествия, из города Броды Львовской области, во Львовскую городскую клиническую больницу скорой помощи, передает УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.
Детали
После того, как вертолет совершил посадку на взлетной площадке больницы, пострадавший был передан врачам для оказания квалифицированной медицинской помощи.
Напомним, что во Львовской области на постоянном дежурстве находится санитарная бригада Авиационной системы МВД на вертолете ЕС-145 с медицинским модулем, которая обеспечивает экстренную помощь населению шести западных областей.
Напомним
Львовская область - первая в Украине, где стартует пилотный проект по предоставлению аэромедицинской помощи. Львовские бригады получили вертолет ЕС-145 с медицинским модулем (экипаж + медбригад).