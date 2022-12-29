Аеродром Мачулищі у білорусі планують переробити в логістичний хаб для потреб рф

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«Російська сторона розширює контроль над військовими аеродромами республіки білорусь. Тривають роботи з додаткового обладнання аеродромів в Мачулищі, Барановичі, Лунинці та прилеглої інфраструктури. При цьому Мачулищі планується переробити в ключовий логістичний хаб для потреб збройних сил росії», - розповів Громов.

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Очільник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко повідомив, що на території білорусі наразі розміщено понад 10 тисяч російських військових.