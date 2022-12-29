Аеродром Мачулищі у білорусі планують переробити в логістичний хаб для потреб рф
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. росія розширює контроль над військовими аеродромами білорусі. Зокрема, авіабазу в Мачулищах планують переробити в ключовий логістичний хаб для потреб збройних рф. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«Російська сторона розширює контроль над військовими аеродромами республіки білорусь. Тривають роботи з додаткового обладнання аеродромів в Мачулищі, Барановичі, Лунинці та прилеглої інфраструктури. При цьому Мачулищі планується переробити в ключовий логістичний хаб для потреб збройних сил росії», - розповів Громов.
Доповнення
Очільник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко повідомив, що на території білорусі наразі розміщено понад 10 тисяч російських військових.