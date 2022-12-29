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Аеродром Мачулищі у білорусі планують переробити в логістичний хаб для потреб рф

Аеродром Мачулищі у білорусі планують переробити в логістичний хаб для потреб рф

Київ • УНН

 • 719905 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. росія розширює контроль над військовими аеродромами білорусі. Зокрема, авіабазу в Мачулищах планують переробити в ключовий логістичний хаб для потреб збройних рф. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Російська сторона розширює контроль над військовими аеродромами республіки білорусь. Тривають роботи з додаткового обладнання аеродромів в Мачулищі, Барановичі, Лунинці та прилеглої інфраструктури. При цьому Мачулищі планується переробити в ключовий логістичний хаб для потреб збройних сил росії», - розповів Громов.

Доповнення

Очільник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко повідомив, що на території білорусі наразі розміщено понад 10 тисяч російських військових.

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