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Аэродром Мачулищи в беларуси планируют переработать в логистический хаб для нужд россии

Киев • УНН

 • 719902 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. россия расширяет контроль над военными аэродромами беларуси. В частности, авиабазу в Мачулищах планируют переработать в ключевой логистический хаб для нужд вооруженных рф. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Российская сторона расширяет контроль над военными аэродромами республики беларусь. Продолжаются работы по дополнительному оборудованию аэродромов в Мачулищах, Барановичах, Лунинце и близлежащей инфраструктуре. При этом Мачулищи планируется переработать в ключевой логистический хаб для нужд вооруженных сил россии», - рассказал Громов.

Дополнение

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что на территории беларуси сейчас размещено более 10 тысяч российских военных.

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