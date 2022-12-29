Аэродром Мачулищи в беларуси планируют переработать в логистический хаб для нужд россии

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«Российская сторона расширяет контроль над военными аэродромами республики беларусь. Продолжаются работы по дополнительному оборудованию аэродромов в Мачулищах, Барановичах, Лунинце и близлежащей инфраструктуре. При этом Мачулищи планируется переработать в ключевой логистический хаб для нужд вооруженных сил россии», - рассказал Громов.

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Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что на территории беларуси сейчас размещено более 10 тысяч российских военных.