Адвокатка Маргарита Немченко, яка представляє інтереси сина колишнього Харківського міського голови Геннадія Кернеса Кирила, може бути пов'язана з алкогольним магнатом Євгеном Черняком, якого підозрюють у фінансуванні збройної агресії рф, передає УНН.

Зокрема, Маргарита Немченко як юрисконсультантка тісно пов’язана з "Запорізьким заводом кольорових металів", співвласником якого є Олександр Черняк – батько Євгена Черняка. До того ж вона, згідно з даними Опендатабот, є директором ТОВ "Терра-Поліс-Плюс" (займається купівлею та продажем власного нерухомого майна), яке також знаходиться у власності родини Євгена Черняка. Схоже, що Маргарита Немченко не просто працівник на заводі батька алкогольного магната, а й входить в коло людей, яким він довіряє.

Зазначимо, у кінці 2023 року Служба безпеки України оголосила про підозру у фінансуванні збройної агресії рф алкогольному магнату Євгену Черняку. За даними слідства, його компанії продовжили вести бізнес з країною-агресором, і протягом 2022 року лише у вигляді сплати податків і зборів перерахували до бюджету рф близько 6 млрд у гривневому еквіваленті.

Сам Кирило Кернес, інтереси якого захищає Маргарита Немченко, досі вірить у те, що зможе втілити свої політичні амбіції та стати "гауляйтером" Харкова. Саме таке йому обіцяв ще один "мрійник" Євген Мураєв, якого, за інформацією британської розвідки, росія планувала призначити "гауляйтером" України, коли "візьме Київ за три дні". З власних джерел УНН стало відомо, що Кирило Кернес і Євген Мураєв регулярно зустрічаються у Відні. Проте, схоже, окрім відірваних від реальності двох політичних аутсайдерів, ніхто не вірить у те, що країна-агресор може захопити Харків.

До того ж, сама Маргарита Немченко, як і її клієнт Кирило Кернес, також мала політичні амбіції – вона балотувалась у депутати до Запорізької міськради від партії "Слуга народу". Зараз вона помічник депутата від фракції "Слуга народа" у Запорізькій міській раді Ірини Кулєш.

Звісно, ніхто не може впливати на вибір адвокатами клієнтів. Проте постає питання, чи допустима в умовах повномасштабної війни співпраця з людьми, які можуть грати на руку ворогу.