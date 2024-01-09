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Адвокат Кирилла Кернеса может быть связана с подозреваемым в финансировании агрессии рф Евгением Черняком

Киев  •  УНН

09 январь 2024, 13:09  •  10908 просмотра

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Адвокат Кирилла Кернеса может быть связана с подозреваемым в финансировании агрессии рф Евгением Черняком

Адвокат Маргарита Немченко, которая представляет интересы сына бывшего Харьковского городского головы Геннадия Кернеса Кирилла, может быть связана с алкогольным магнатом Евгением Черняком, которого подозревают в финансировании вооруженной агрессии рф, передает УНН.

В частности, Маргарита Немченко как юрисконсультант тесно связана с "Запорожским заводом цветных металлов", совладельцем которого является Александр Черняк - отец Евгения Черняка. К тому же она, согласно данным Опендатабот, является директором ООО "Терра-Полис-Плюс" (занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества), которое также находится в собственности семьи Евгения Черняка. Похоже, что Маргарита Немченко не просто работник на заводе отца алкогольного магната, но и входит в круг людей, которым он доверяет.

Отметим, в конце 2023 года Служба безопасности Украины объявила о подозрении в финансировании вооруженной агрессии рф алкогольному магнату Евгению Черняку. По данным следствия, его компании продолжили вести бизнес со страной-агрессором, и в течение 2022 года только в виде уплаты налогов и сборов перечислили в бюджет рф около 6 млрд в гривневом эквиваленте.

Сам Кирилл Кернес, интересы которого защищает Маргарита Немченко, до сих пор верит в то, что сможет воплотить свои политические амбиции и стать "гауляйтером" Харькова. Именно такое ему обещал еще один "мечтатель" Евгений Мураев, которого, по информации британской разведки, россия планировала назначить "гауляйтером" Украины, когда "возьмет Киев за три дня". Из собственных источников УНН стало известно, что Кирилл Кернес и Евгений Мураев регулярно встречаются в Вене. Однако, похоже, кроме оторванных от реальности двух политических аутсайдеров, никто не верит в то, что страна-агрессор может захватить Харьков.

К тому же, сама Маргарита Немченко, как и ее клиент Кирилл Кернес, также имела политические амбиции - она баллотировалась в депутаты Запорожского горсовета от партии "Слуга народа". Сейчас она помощник депутата от фракции "Слуга народа" в Запорожском городском совете Ирины Кулеш.

Конечно, никто не может влиять на выбор адвокатами клиентов. Однако возникает вопрос, допустимо ли в условиях полномасштабной войны сотрудничество с людьми, которые могут играть на руку врагу.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
Адвокатка Кирила Кернеса може бути пов'язана з підозрюваним у фінансуванні агресії рф Євгеном Черняком
Kyrylo Kernes' lawyer may be linked to Yevhen Cherniak, a suspect in financing Russian aggression
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