Адвокати одеського втікача Руслана Тарпана намагалися скасувати йому підозру, проте безуспішно

Деталі

Матеріали цього кримінального провадження НАБУ були виділені з кримінального провадження, де досудове розслідування здійснює прокуратура (№42018160000001152 від 2018 року - ред.).

У межах останнього адвокати й намагалися через суд скасувати підозру Тарпану і їм це практично вдалося. Тоді, 23 травня 2019 року, Приморський райсуд зняв з нього підозри, повідомляє Думська. Таку ухвалу виніс слідчий суддя Віталій Куцаров.

Однак пізніше прокуратура подала апеляцію, і 1 липня суд другої інстанції скасував рішення Приморського райсуду. А наприкінці квітня цього року прокуратура направила до Приморського райсуду Одеси обвинувальний акт.

Нагадаємо

НАБУ підозрює Руслана Тарпана у розкраданні бюджетних коштів на реалізації проекту “Глибоководний випуск”. Через завищення вартості робіт держава зазнала збитків у 320 млн грн, вважають правоохоронці. Загалом держава витратила на проект близько 600 млн грн.

Попри це, низка бізнес-активів Тарпана в Україні й досі не арештовані та продовжують "грати" у державних тендерних закупівлях. За даними ЗМІ, керувати бізнесом свого ексчоловіка-втікача буцімто продовжує Оксана Шишовська.

Остання, до слова, перебуває під слідством у Королівстві Монако за фактами відмивання коштів.