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Адвокаты одесского беглеца Руслана Тарпана пытались отменить ему подозрение, однако безуспешно

Киев • УНН

 • 13176 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Адвокаты одиозного одесского бизнесмена Руслана Тарпана, который уже 4-й год скрывается от украинских стражей порядка, пытались отменить ему подозрение в громком деле относительно строительства "Глубоководного выпуска". Об этом сообщается на странице в Facebook одесского новостного портала "Монитор", передает УНН.

Адвокаты одесского беглеца Руслана Тарпана пытались отменить ему подозрение, однако безуспешно

Детали

Материалы этого уголовного производства НАБУ были выделены из уголовного производства, где досудебное расследование осуществляет прокуратура (№42018160000001152 от 2018 года – ред.).

В рамках последнего адвокаты и пытались через суд отменить подозрение Тарпану, и им это практически удалось. Тогда, 23 мая 2019 гда, Приморский райсуд снял с него подозрения, сообщает Думская. Такое решение вынес следственный судья Виталий Куцаров.

Однако позже прокуратура подала апелляцию, и 1 июля суд второй инстанции отменил решение Приморского райсуда. А в конце апреля этого года прокуратура направила в Приморский райсуд Одессы обвинительный акт.

Напомним

НАБУ подозревает Руслана Тарпана в хищении бюджетных средств на реализации проекта "Глубоководный выпуск". Из-за завышения стоимости работ государство понесло убытки в 320 млн грн, считают правоохранители. В общей сложности государство потратило на проект около 600 млн грн.

Несмотря на это, ряд бизнес-активов Тарпана в Украине до сих пор не арестован и продолжают "играть" в государственных тендерных закупках. По данным СМИ, управлять бизнесом своего беглого экс-мужа якобы продолжает Оксана Шишовская.

Последняя, кстати, находится под следствием в Королевстве Монако по фактам отмывания средств.

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