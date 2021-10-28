Адвокаты одесского беглеца Руслана Тарпана пытались отменить ему подозрение, однако безуспешно
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Адвокаты одиозного одесского бизнесмена Руслана Тарпана, который уже 4-й год скрывается от украинских стражей порядка, пытались отменить ему подозрение в громком деле относительно строительства "Глубоководного выпуска". Об этом сообщается на странице в Facebook одесского новостного портала "Монитор", передает УНН.
Детали
Материалы этого уголовного производства НАБУ были выделены из уголовного производства, где досудебное расследование осуществляет прокуратура (№42018160000001152 от 2018 года – ред.).
В рамках последнего адвокаты и пытались через суд отменить подозрение Тарпану, и им это практически удалось. Тогда, 23 мая 2019 гда, Приморский райсуд снял с него подозрения, сообщает Думская. Такое решение вынес следственный судья Виталий Куцаров.
Однако позже прокуратура подала апелляцию, и 1 июля суд второй инстанции отменил решение Приморского райсуда. А в конце апреля этого года прокуратура направила в Приморский райсуд Одессы обвинительный акт.
Напомним
НАБУ подозревает Руслана Тарпана в хищении бюджетных средств на реализации проекта "Глубоководный выпуск". Из-за завышения стоимости работ государство понесло убытки в 320 млн грн, считают правоохранители. В общей сложности государство потратило на проект около 600 млн грн.
Несмотря на это, ряд бизнес-активов Тарпана в Украине до сих пор не арестован и продолжают "играть" в государственных тендерных закупках. По данным СМИ, управлять бизнесом своего беглого экс-мужа якобы продолжает Оксана Шишовская.
Последняя, кстати, находится под следствием в Королевстве Монако по фактам отмывания средств.