Адвокат закликав до відповідальності АРМА за невиконання судових рішень

Не виконуючи рішення судів, Агентство з розшуку і менеджменту активів порушує право власності, а тому потрібно його зобов’язати діяти в рамках закону. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив адвокат, ексрадник директора Державного бюро розслідувань Олег Шрам.

Контекст

Днями навколо АРМА втрапило у черговий скандал. Цього разу стало відомо, що агентство, попри чотири рішення судів, понад рік не повертає 455,5 тисяч євро (майже 22 мільйон гривень) ТОВ "БНК-Україна", яке перебуває в процесі банкрутства і ліквідується. Через такі дії АРМА навіть втратило доступ до своїх рахунків.

Якщо є рішення суду, то вони зобов’язані повернути, і звичайно, що якщо такий тривалий час не повертають, треба ставити питання про притягнення до відповідальності

За його словами, такі ситуації не є поодинокими. Часто, попри наявність рішень суду про повернення вилученого чи арештованого майна , його не повертають.

Це неприпустимо, це порушення права власності і треба звичайно зобов’язати їх повернути. Зобов’язати діяти в рамках закону - зазначив адвокат.

Додамо

Останнім часом Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) та його очільниця Олена Дума часто фігурують у скандалах про неефективне управління арештованими активами або про бездіяльність.

Так, АРМА опинилося в центрі уваги через втрату яхти Royal Romance, що належала підозрюваному у держзраді екснардепу віктору медведчуку. Адже, попри арешт яхти хорватським судом і передання її Україні для реалізації, АРМА за два роки так і не змогла продати актив.

Дослідивши тему, вдалося з’ясувати, що основна затримка з продажем яхти екснардепа-зрадника виникла через те, що очільниця АРМА Олена Дума майже пів року готувала зміни до законодавства для реалізації закордонних активів. Водночас станом на момент її призначення в АРМА Офіс генпрокурора спільно з МЗС вже підготували проєкт змін, однак Дума його категорично відкинула.

У зв’язку з цим, АРМА лише 20 березня 2024 року розпочало конкурс з відбору реалізатора, який мав здійснювати продаж яхти, а через місяць таки обрала переможця. Варто зауважити, що обрання переможця відбулося за місяць до завершення максимального строку арешту цього активу, що зробило його продаж фактично неможливим.

Екснардеп Ігор Мосійчук вважає, що голова АРМА Олена Дума діяла в інтересах медведчука, затягуючи продаж його яхти. Він навіть звернувся до Державного бюро розслідувань та Національної поліції України з заявами заяви про скоєння злочинів Оленою Думою, зокрема у ситуації з яхтою.