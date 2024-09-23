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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Адвокат призвал к ответственности АРМА за невыполнение судебных решений

Адвокат призвал к ответственности АРМА за невыполнение судебных решений

Киев  •  УНН

23 сентября 2024, 10:29  •  102186 просмотра

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Адвокат Олег Шрам критикует АРМА за невыполнение судебных решений по возврату активов. Агентство потеряло доступ к своим счетам из-за невыполнения решения суда о возврате 455,5 тыс. евро.

Не выполняя решения судов, Агентство по розыску и менеджменту активов нарушает право собственности, а потому нужно его обязать действовать в рамках закона. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат, экс-советник директора Государственного бюро расследований Олег Шрам.

Контекст

На днях вокруг АРМА попало в очередной скандал. На этот раз стало известно, что агентство, несмотря на четыре решения судов, более года не возвращает 455,5 тысяч евро (почти 22 миллиона гривен) ООО «БНК-Украина», которое находится в процессе банкротства и ликвидируется. Из-за таких действий АРМА даже потеряло доступ к своим счетам.

Если есть решение суда, то они обязаны вернуть, и конечно, что если такое длительное время не возвращают, надо ставить вопрос о привлечении к ответственности

По его словам, такие ситуации не единичны. Часто, несмотря на наличие решений суда о возвращении изъятого или арестованного имущества, его не возвращают.

Это недопустимо, это нарушение права собственности и надо конечно обязать их вернуть. Обязать действовать в рамках закона

- отметил адвокат.

Добавим

В последнее время Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) и его руководитель Елена Дума часто фигурируют в скандалах о неэффективном управлении арестованными активами или о бездействии.

Так, АРМА оказалось в центре внимания из-за потери яхты Royal Romance, принадлежавшей подозреваемому в госизмене экс-нардепу Виктору Медведчуку. Ведь, несмотря на арест яхты хорватским судом и передачу ее Украине для реализации, АРМА за два года так и не смогла продать актив.

Исследовав тему, удалось выяснить, что основная задержка с продажей яхты экс-нардепа-предателя возникла из-за того, что глава АРМА Елена Дума почти полгода готовила изменения в законодательство для реализации зарубежных активов. В то же время по состоянию на момент ее назначения в АРМА Офис генпрокурора совместно с МИД уже подготовили проект изменений, однако Дума его категорически отвергла.

В связи с этим, АРМА только 20 марта 2024 года начало конкурс по отбору реализатора, который должен был осуществлять продажу яхты, а через месяц таки выбрало победителя. Стоит заметить, что избрание победителя состоялось за месяц до завершения максимального срока ареста этого актива, что сделало его продажу фактически невозможной.

Экс-нардеп Игорь Мосийчук считает, что глава АРМА Елена Дума действовала в интересах медведчука, затягивая продажу его яхты. Он даже обратился в Государственное бюро расследований и Национальную полицию Украины с заявлениями заявления о совершении преступлений Еленой Думой, в частности в ситуации с яхтой.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаКриминал и ЧП