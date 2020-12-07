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Адвокат Вовка спростовує закриття справи НАБУ за брехню в декларації

Адвокат Вовка спростовує закриття справи НАБУ за брехню в декларації

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Адвокат голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка – Андрій Заєць спростовує інформацію щодо закриття Національним антикорупційним бюро України справи про декларування недостовірної інформації суддею. Наразі інформації щодо закриття справи від НАБУ та САП немає, передає УНН.

“З’явилася інформація про те, що Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження за фактами можливої брехні в декларації Павла Вовка „у зв’язку з рішенням Конституційного суду України, яким скасовано відповідальність за цей злочин“. Підкреслюю, це чергова маніпуляція з боку головного піар-агентства країни, що працює під вивіскою НАБУ. Справа стосовно Павла Вовка не могла бути закрита з тієї причини, що ніякої кримінальної справи саме проти нього не було. Павло Вовк проходив свідком. Ніяких підозр не пред’являлося”, — розповів журналісту УНН Заєць.

Додамо, що інформації щодо закриття справи від НАБУ та САП наразі немає.

Так, у ЗМІ з’явилася інформація, що НАБУ закрило справу про брехню в декларації голови ОАСК Вовка у зв’язку з рішенням Конституційного суду України, яким скасована відповідальність за цей злочин.

Нагадаємо, протягом 27 жовтня 2020 року — 27 листопада 2020 року прокурорами САП та детективами НАБУ прийнято рішення про закриття 103 кримінальних проваджень за ст. 366-1 КК України у зв’язку з втратою чинності норми Кримінального кодексу України через визнання її неконституційною.

Як повідомлялося, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.

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