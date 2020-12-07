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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 77524 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100526 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116722 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151745 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199659 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195328 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 283009 просмотра

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Адвокат Вовка опровергает закрытие дела НАБУ за ложь в декларации

Адвокат Вовка опровергает закрытие дела НАБУ за ложь в декларации

Киев  •  УНН

 • 17706 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Адвокат председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка - Андрей Заец опровергает информацию о закрытии Национальным антикоррупционным бюро Украины дела о декларировании недостоверной информации судьей. Сейчас информации о закрытии дела от НАБУ и САП нет, передает УНН.

"Появилась информация о том, что Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство по фактам возможной лжи в декларации Павла Волка "в связи с решением Конституционного суда Украины, которым отменено ответственность за это преступление". Подчеркиваю, это очередная манипуляция со стороны главного пиар-агентства страны, работающего под вывеской НАБУ. Дело в отношении Павла Вовка не могло быть закрыто по той причине, что никакого дела именно против него не было. Павел Вовк проходил свидетелем. Никаких подозрений не предъявлялось", - рассказал журналисту УНН Заец.

Добавим, что информации о закрытии дела от НАБУ и САП пока нет.

Так, в СМИ появилась информация, что НАБУ закрыло дело о лжи в декларации председателя ОАСК Вовка в связи с решением Конституционного суда Украины, которым отменено ответственность за это преступление.

Напомним, в течение 27 октября 2020 года - 27 ноября 2020 прокурорами САП и детективами НАБУ принято решение о закрытии 103 уголовных производств по ст. 366-1 УК Украины в связи с утратой силы нормы Уголовного кодекса Украины из-за признания ее неконституционной.

Как сообщалось, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

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