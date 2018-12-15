Адвокат відвідав затриманого українського моряка
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Адвокат Еміль Курбедінов відвідав командира малого броньованого артилерійського катеру (МБАК) "Нікополь" Богдана Небилицю. Про це у Facebook повідомив адвокат Микола Полозов, передає УНН.
"Адвокат команди захисту військовополонених українських моряків Еміль Курбедінов відвідав командира МБАК "Нікополь" Богдана Небилицю. За словами адвоката, Небилиця тримається молодцем. Виглядає бадьоро, посміхається", - йдеться в повідомленні.
За його словами, за час перебування в СІЗО "Лефортово" Небилицю чотири рази переводили в різні камери. Зараз він сидить з людиною на ім'я Мухамед.
"Відносини нормальні, але особливо не спілкуються", - написав Полозов.
Він додав, що росіяни допитали Небилицю. Під час допиту українець заявив, що є військовополоненим.
Як повідомляв УНН, Денисова знову попросила дозволу ФСБ зустрітись з українськими моряками.
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