Адвокат посетил задержанного украинского моряка
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Адвокат Эмиль Курбединов посетил командира малого бронированного артиллерийского катера (МБАК) "Никополь" Богдана Небылицу. Об этом в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов, передает УНН.
"Адвокат команды защиты военнопленных украинских моряков Эмиль Курбединов посетил командира МБАК "Никополь" Богдана Небылицу. По словам адвоката, Небылица держится молодцом. Выглядит бодро, улыбается", - говорится в сообщении.
По его словам, за время пребывания в СИЗО "Лефортово" Небылицу четыре раза переводили в разные камеры. Сейчас он сидит с человеком по имени Мухаммед.
"Отношения нормальные, но особо не общаются", - написал Полозов.
Он добавил, что россияне допросили Небылицу. Во время допроса украинец заявил, что является военнопленным.
Как сообщал УНН, Денисова снова попросила разрешения ФСБ встретиться с украинскими моряками.
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