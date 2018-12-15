Адвокат посетил задержанного украинского моряка

"Адвокат команды защиты военнопленных украинских моряков Эмиль Курбединов посетил командира МБАК "Никополь" Богдана Небылицу. По словам адвоката, Небылица держится молодцом. Выглядит бодро, улыбается", - говорится в сообщении.



По его словам, за время пребывания в СИЗО "Лефортово" Небылицу четыре раза переводили в разные камеры. Сейчас он сидит с человеком по имени Мухаммед.



"Отношения нормальные, но особо не общаются", - написал Полозов.



Он добавил, что россияне допросили Небылицу. Во время допроса украинец заявил, что является военнопленным.



Как сообщал УНН, Денисова снова попросила разрешения ФСБ встретиться с украинскими моряками.



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