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Адвокат розповів про справу українського політв'язня Яцкіна

Адвокат розповів про справу українського політв'язня Яцкіна

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. У понеділок в Московському міському суді відбудеться судове засідання у справі політв'язня Івана Яцкіна. Про це на своїй сторінці в Facebook написав адвокат Микола Полозов, передає УНН.

“У понеділок в Московському міському суді відбудеться судове засідання з розгляду клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою відносно Івана Яцкіна. Судове засідання відбудеться в закритому режимі”, — написав Полозов.

За його словами, в п’ятницю в Слідчому управлінні ФСБ він знову зустрівся зі своїм підзахисним Іваном Яцкіним, спілкування з ним проходило під час ознайомлення з матеріалами справи.

“Я вголос читав кожен документ в томі кримінальної справи, а Іван Григорович слухав. Оскільки не може прочитати сам. Зір у нього за майже 14 місяців перебування в СІЗО „Лефортово“ сильно погіршився. Він і раніше був не дуже хорошим, а тепер навіть старі окуляри зовсім не допомагають. А щоб замовити нові, потрібно провести елементарну перевірку зору. Але в СІЗО „Лефортово“ немає штатного офтальмолога і взагалі зараз йде боротьба з коронавірусом. Питання про таке обстеженні Івана Яцкіна ми поставили перед слідством і ізолятором ще три місяці тому. І навіть є список на прийом до цього лікаря, і Іван Яцкін в цьому списку перший. Офтальмолог просто не приходить”, — розповів адвокат.

Він додав, що в іншому поки без змін: “У списку на обмін Іван Яцкін теж повинен бути. Але обмін поки не відбувається”.

Як повідомляв УНН, у вересні вперше за рік Івана Яцкіна привезли в суд апеляційної інстанції, де він взяв участь в судовому засіданні з розгляду апеляційної скарги.

Нагадаємо, що українська сторона в Тристоронньої контактній групі подала списки на обмін утримуваними особами, в них знаходиться 11 осіб.

Українські Національні Новини

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