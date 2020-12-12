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Адвокат рассказал о деле украинского политзаключенного Яцкина

Адвокат рассказал о деле украинского политзаключенного Яцкина

Киев  •  УНН

 • 11110 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В понедельник в Московском городском суде состоится судебное заседание по делу политзаключенного Ивана Яцкина. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Николай Полозов, передает УНН.

“В понедельник в Московском городском суде состоится судебное заседание по рассмотрению ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Ивана Яцкина. Судебное заседание пройдет в закрытом режиме”, — написал Полозов.

По его словам, в пятницу в Следственном управлении ФСБ он снова встретился со своим подзащитным Иваном Яцкиным, общение с ним проходило во время ознакомления с материалами дела.

“Я вслух читал каждый документ в томе уголовного дела, а Иван Григорьевич слушал. Поскольку не может прочитать сам. Зрение у него за почти 14 месяцев нахождения в СИЗО „Лефортово“ сильно ухудшилось. Оно и раньше было не очень хорошее, а теперь даже старые очки совсем не помогают. А чтобы заказать новые, нужно провести элементарную проверку зрения. Но в СИЗО „Лефортово“ нет штатного офтальмолога и вообще сейчас идет борьба с коронавирусом. Вопрос о таком обследовании Ивана Яцкина мы поставили перед следствием и изолятором еще три месяца назад. И даже есть список на прием к этому врачу, и Иван Яцкин в этом списке первый. Офтальмолог просто не приходит”, — рассказал адвокат.

Он добавил, что в остальном тоже пока без изменений: “В списке на обмен Иван Яцкин тоже должен быть. Но обмен пока не происходит”.

Как сообщал УНН, в сентябре впервые за год Ивана Яцкина привезли в суд апелляционной инстанции, где он принял участие в судебном заседании по рассмотрению апелляционной жалобы.

Напомним, что украинская сторона в Трехсторонней контактной группе подала списки на обмен удерживаемыми лицами, в них находится 11 человек.

Украинские Национальные Новости

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