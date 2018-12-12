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Адвокат розповіла про стан наймолодшого з військовополонених українських моряків

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Адвокат Оксана Маркова, яка представляє інтереси українських моряків у Росії, відвідала пораненого українського моряка у “Матросской тишине” Андрія Ейдера. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Адвокат розповіла про стан наймолодшого з військовополонених українських моряків

“Сьогодні вдалий день: змогла відвідати в СІЗО 1 УФСВП РФ по Москві (Матросская тишина) мого підзахисного — Андрія Ейдера — наймолодшого (18 років) з військовополонених українських моряків. Андрій був поранений з Василем Сорокою та Андрієм Артеменко при стрільбі по МБАК "Бердянськ". Осколкове поранення ніг, накульгує, осколок ще не був видалений”, — написала адвокат.

З її слів, поступово оговтується, може пересуватися без милиць, але ще накульгує.

“Правда в Андрія ще складно згинається коліно і один осколок з ноги ще не витягли, але з цього приводу він не турбується, головне занепокоєння Андрія — цигарки”, — розповіла захисниця.

Олександра Маркова також повідомила, що Андрій тримається дуже гідно і мужньо, жартує, з добрим почуттям гумору.

Нагадаємо, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України

Під час збройного нападу було затримано 24 українських військовослужбовців, троє з яких зазнали поранень.

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