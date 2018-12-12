Адвокат рассказала о состоянии самого младшего из военнопленных украинских моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Адвокат Оксана Маркова, которая представляет интересы украинских моряков в России, посетила раненого украинского моряка в "Матросской тишине" Андрея Эйдера. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня удачный день: смогла посетить в СИЗО 1 УФСИН РФ по Москве (Матросская тишина) моего подзащитного - Андрея Эйдера - самого молодого (18 лет) из военнопленных украинских моряков. Андрей был ранен с Василием Сорокой и Андреем Артеменко при стрельбе по МБАК "Бердянск". Осколочное ранение ног, прихрамывает, осколок еще не был удален", - написала адвокат.
По ее словам, постепенно приходит в себя, может передвигаться без костылей, но еще прихрамывает.
"Правда у Андрея еще сложно сгибается колено и один осколок с ноги еще не вытащили, но по этому поводу он не беспокоится, главное беспокойство Андрея - сигареты", - рассказала защитница.
Александра Маркова также сообщила, что Андрей держится очень достойно и мужественно, шутит, с хорошим чувством юмора.
Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.
Во время вооруженного нападения были задержаны 24 украинских военнослужащих, трое из которых получили ранения.