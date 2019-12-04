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Адвокат родичів Героїв Небесної сотні припинила голодування

Адвокат родичів Героїв Небесної сотні припинила голодування

Київ • УНН

 • 9921 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Адвокат родичів Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська оголосила 4 грудня, що вона припинила голодування, яке тримала через загрозу припинення розслідування справ Майдану. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Закревської у Facebook.

"Зупиняємо голодування, але не припиняємо контролювати виконання владою плану дій по відновленню слідства у справах Майдану і не втрачаємо суспільної уваги над цими справами. Як тільки зникає увага суспільства – зникає пріоритет для влади, і починається колапс", – зазначила вона.

Вона додала, що тепер треба вимагати підписання ухваленого закону про перезавантаження ДБР президентом, а також указу глави держави про затвердження нової структури ДБР, зі створеним новим управління у справах Майдану.

Нагадаємо, нардепи ухвалили поправку до законопроекту про ДБР щодо "справ Майдану".

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