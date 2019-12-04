Адвокат родичів Героїв Небесної сотні припинила голодування
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Адвокат родичів Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська оголосила 4 грудня, що вона припинила голодування, яке тримала через загрозу припинення розслідування справ Майдану. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Закревської у Facebook.
"Зупиняємо голодування, але не припиняємо контролювати виконання владою плану дій по відновленню слідства у справах Майдану і не втрачаємо суспільної уваги над цими справами. Як тільки зникає увага суспільства – зникає пріоритет для влади, і починається колапс", – зазначила вона.
Вона додала, що тепер треба вимагати підписання ухваленого закону про перезавантаження ДБР президентом, а також указу глави держави про затвердження нової структури ДБР, зі створеним новим управління у справах Майдану.
Нагадаємо, нардепи ухвалили поправку до законопроекту про ДБР щодо "справ Майдану".