Адвокат родственников Героев Небесной сотни прекратила голодовку

"Останавливаем голодовку, но не прекращаем контролировать выполнение властью плана действий по восстановлению следствия по делам Майдана и не теряем общественного внимания над этими делами. Как только исчезает внимание общества - исчезает приоритет для власти, и начинается коллапс", - отметила она.

Она добавила, что теперь надо требовать подписания принятого закона о перезагрузке ГБР президентом, а также указа главы государства об утверждении новой структуры ГБР, с созданным новым управлением по делам Майдана.

Напомним, нардепы приняли поправку к законопроекту о ГБР по "делам Майдана".