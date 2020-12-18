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Адвокат про підозру Татарову: мова не про справу “квартир для Нацгвардії”

Київ • УНН

 • 18402 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Заступника керівника Офісу Президента України Олега Татарова звинувачують у “фальсифікації НАБУ кримінального провадження про знижку на паркувальне місце в одному з житлових комплексів Києва”, а не про так звані “квартири для Нацгвардії”. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив адвокат Татарова Олександр Кузьменко, інформує УНН.

Адвокат про підозру Татарову: мова не про справу “квартир для Нацгвардії”

“Засобами масової інформації поширюються недостовірні відомості про предмет досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому нібито сьогодні повідомили про підозру моєму клієнту Олегу Татарову. Так, за повідомленнями ЗМІ, мова йде про справу „квартир для Нацгвардії“. Насправді мова йде про фальсифікації НАБУ кримінального провадження про знижку на паркувальне місце в одному з житлових комплексів Києва”, — зазначив адвокат.

Також Кузьменко поінформував про готовність Татарова прибути для проведення процесуальних дій в будь-який час до органу досудового розслідування. Адвокат також оприлюднив офіційне звернення до НАБУ.

Нагадаємо, сьогодні в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Максим Грищук підписав підозру заступнику керівника Офісу Президента України Олегу Татарову.

У відповідь на це Олег Татаров заявив, що “пройде цей шлях та доведе свою невинуватість”.

Пізніше з’явилася інформації від НАБУ, стосовно того, що заступнику голови Офісу Президента України повідомлено про підозру у причетності до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Нацгвардії.

Додамо, що 1 грудня цього року стало відомо, що НАБУ розслідує справу, у якій фігурує заступник керівника Офісу Президента Татаров. Так, справа стосується фальсифікації експертизи у справі експрезидента “Укрбуду” Максима Микитася.

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