Татаров відреагував на підписання йому підозри
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Заступник керівника Офісу Президента України Олег Татаров відреагував на інформацію про підписання йому підозри та заявив, що "пройде цей шлях та доведе свою невинуватість". Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"У зв'язку з публікаціями у ЗМІ про наміри вручити мені підозру, ще раз заявляю свою публічну позицію: Ситник – це визнаний винним судом у корупції функціонер і державний злочинець, який зводить особисті рахунки. Я пройду цей шлях, доведу свою невинуватість і гідно відповім", - написав Татаров.
Як повідомлялося, в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Максим Грищук підписав підозру заступнику керівника Офісу Президента України Олегу Татарову.
Нагадаємо, 1 грудня цього року стало відомо, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Татарова.
Так, справа стосується можливої причетності Татарова до фальсифікації експертизи у справі Максима Микитася.
Як повідомляв УНН, експрезиденту "Укрбуду" Максиму Микитасю повідомили про підозру у наданні хабара експерту, який знизив вартість житлового комплексу на Печерську у межах справи щодо заволодіння 81,5 млн грн Нацгвардії. Пізніше НАБУ заявило, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова таємно змінила прокурорів у цьому провадженні. 3 грудня суд відпустив Микитася під домашній арешт.