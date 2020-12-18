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Адвокат о подозрении Татарову: речь не о деле "квартир для Нацгвардии"

Киев • УНН

 • 18402 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Заместителя руководителя Офиса Президента Украины Олега Татарова обвиняют в "фальсификации НАБУ уголовного производства о скидке на парковочное место в одном из жилых комплексов Киева", а не о так называемых "квартирах для Нацгвардии". Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Татарова Александр Кузьменко, информирует УНН.

Адвокат о подозрении Татарову: речь не о деле "квартир для Нацгвардии"

"В средствах массовой информации распространяются недостоверные сведения о предмете досудебного расследования в уголовном производстве, в котором якобы сегодня сообщили о подозрении моему клиенту Олегу Татарову. Так, по сообщениям СМИ, речь идет о деле "квартир для Нацгвардии". На самом деле речь идет о фальсификации НАБУ уголовного производства о скидке на парковочное место в одном из жилых комплексов Киева", - отметил адвокат.

Также Кузьменко сообщил о готовности Татарова прибыть для проведения процессуальных действий в любое время в орган досудебного расследования. Адвокат также обнародовал официальное обращение к НАБУ.

Напомним, сегодня и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук подписал подозрение заместителю руководителя Офиса Президента Украины Олегу Татарову.

В ответ на это Олег Татаров заявил, что "пройдет этот путь и докажет свою невиновность".

Позже появилась информации от НАБУ, о том, что заместителю председателя Офиса Президента Украины сообщено о подозрении в причастности к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Нацгвардии.

Добавим, что 1 декабря этого года стало известно, что НАБУ расследует дело, в котором фигурирует заместитель руководителя Офиса Президента Татаров. Так, дело касается фальсификации экспертизы по делу экс-президента "Укрбуда" Максима Микитася.

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