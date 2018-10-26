Адмірал США заявив про "надзвичайну ефективність" нових російських підводних човнів

“Росіяни продовжують вкладати кошти в розробку і виробництво дуже ефективних підводних човнів. Вони є найбільш умілими нашими супротивниками”, — констатував Фогго. Як говориться в матеріалі, він також підкреслив, що російські підводні човни нового покоління є надзвичайно ефективними і становлять велику небезпеку.

Говорячи про підводні човни проекту “Варшав’янка”, адмірал підкреслив: “Вони мають на озброєнні крилаті ракети „Калібр“, це дуже ефективні бойові системи. І з тих місць, де росіяни їх залучають, вони можуть вразити будь-яку європейську столицю”. “Чи стануть вони це робити? Я так не думаю, але тим не менше нам потрібно бути обізнаними про те, де вони знаходяться в будь-який момент часу”, — додав він.

Адмірал виступив з твердженням, що Росія розширила присутність своїх підводних човнів в північній частині Атлантичного океану, а також в Північному Льодовитому океані. “Вони дають нам зрозуміти, що знаходяться там”, — наводить словами Фогго телеканал. “Їх набагато більше і вони діють в місцях, де не діяли раніше”, — додав він.

Як говориться в матеріалі, за версією Фогго, Росія має в своєму розпорядженні більше 40 підводних човнів, і більше 20 з них входять до складу Північного флоту і здатні діяти в північній частині Атлантичного океану, а також в умовах Арктики.

Телеканал зазначає, що Фогго виступив із закликом до держав, що входять в НАТО, вкладати кошти в розвиток засобів для протидії Росії і, зокрема, виявлення підводних човнів. “Ми повинні продовжити кидати їм виклик, де б вони не знаходилися, і знати, де вони”, — сказав адмірал. “Ми більше не можемо приймати як даність можливість незібрано ходити у всіх океанах”, — додав він.

Як повідомляв УНН, CNBC повідомив про труднощі в розробці Росією гіперзвукової зброї.