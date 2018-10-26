Адмирал США заявил о "чрезвычайной эффективности" новых российских подлодок
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. оссия обладает мощным подводным флотом и вкладывают средства в его совершенствование. Об этом заявил командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго, который одновременно возглавляет Объединенное командование сил НАТО в Неаполе (Италия), в интервью телеканалу CNN, опубликованном в четверг, передает УНН.
“Россияне продолжают вкладывать средства в разработку и производство очень эффективных подводных лодок. Они являются самыми умелыми нашими противниками”, — констатировал Фогго. Как говорится в материале, он также подчеркнул, что российские подлодки нового поколения являются чрезвычайно эффективными и представляют большую опасность.
Говоря об подлодках проекта “Варшавянка”, адмирал подчеркнул: “Они имеют на вооружении крылатые ракеты „Калибр“, это очень эффективные боевые системы. И из тех мест, где россияне их задействуют, они могут поразить любую европейскую столицу”. “Станут ли они это делать? Я так не думаю, но тем не менее нам нужно быть осведомленными о том, где они находятся в любой момент времени”, — добавил он.
Адмирал выступил с утверждением, что Россия расширила присутствие своих подлодок в северной части Атлантического океана, а также в Северном ледовитом океане. “Они дают нам понять, что находятся там”, — приводит словам Фогго телеканал. “Их гораздо больше и они действуют в местах, где не действовали раньше”, — добавил он.
Как говорится в материале, по версии Фогго, Россия располагает более 40 подлодками, и более 20 из них входят в состав Северного флота и способны действовать в северной части Атлантического океана, а также в условиях Арктики.
Телеканал отмечает, что Фогго выступил с призывом к государствам, входящим в НАТО, вкладывать средства в развитие средств для противодействия России и, в частности, обнаружения подлодок. “Мы должны продолжить бросать им вызов, где бы они ни находились, и знать, где они”, — сказал адмирал. “Мы больше не можем принимать как данность возможность несобранно ходить во всех океанах”, — добавил он.
Как сообщал УНН, CNBC сообщил о трудностях в разработке Россией гиперзвукового оружия.