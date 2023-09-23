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Адміністрація Байдена веде переговори з В'єтнамом щодо масштабної угоди по озброєнню - Reuters

Адміністрація Байдена веде переговори з В'єтнамом щодо масштабної угоди по озброєнню - Reuters

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Адміністрація президента США готує угоду щодо передачі В’єтнаму значного обсягу озброєнь, який міститиме, серед іншого, літаки F-16. Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох неназваних осіб, які знайомі з угодою, пише УНН.

Цитата

"Пакет, який може бути укладений впродовж наступного року, може завершити нещодавно оновлене партнерство між Вашингтоном і Ханоєм продажем флоту американських винищувачів F-16, оскільки країна Південно-Східної Азії стикається з напруженістю у відносинах з Пекіном у спірному Південнокитайському морі", - зазначив співрозмовник Reuters.

Деталі

Водночас видання наголошує, що угода все ще перебуває на ранній стадії, її точні умови ще не узгоджені, і вона може не відбутися. Але вона була ключовою темою в'єтнамо-американських офіційних переговорів у Ханої, Нью-Йорку і Вашингтоні впродовж останнього місяця.

Також відзначається, що такий крок може допомогти В’єтнаму позбутися залежності від росії і її озброєння. Для цього Вашингтон, за словами іншого співрозмовника Reuters, навіть розглядає можливість створення спеціальних умов фінансування для придбання відповідної зброї та обладнання. В тому числі мова йде про літаки F-16 та відповідну інфраструктуру для їх використання.

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В'єтнам щорічно витрачає на імпорт озброєнь приблизно 2 мільярди доларів, і Вашингтон оптимістично налаштований на те, що в довгостроковій перспективі вони зможуть перевести частину цього бюджету на озброєння зі Сполучених Штатів або їхніх союзників і партнерів, особливо Південної Кореї та Індії.

Водночас якщо факт угоди між Вашингтоном і Ханоєм підтвердиться, це може викликати негативну реакцію з боку Китаю, у якого з В’єтнамом є давня територіальна суперечка.

Можливо через це В'єтнам, за даними Reuters, продовжує вести переговори з москвою щодо нової угоди про постачання зброї, хоча це й може викликати санкції США. Водночас у виданні відзначають, що війна в Україні погіршила давні відносини Ханоя з москвою, ускладнивши постачання і придбання запасних частин для озброєнь російського виробництва через санкції.

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