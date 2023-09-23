Администрация Байдена ведет переговоры с Вьетнамом по масштабной сделке по вооружению - Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Администрация президента США готовит соглашение о передаче Вьетнаму значительного объема вооружений, который будет содержать, среди прочего, самолеты F-16. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух неназванных лиц, знакомых с соглашением, пишет УНН.
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"Пакет, который может быть заключен в течение следующего года, может завершить недавно обновленное партнерство между Вашингтоном и Ханоем продажей флоту американских истребителей F-16, поскольку страна Юго-Восточной Азии сталкивается с напряженностью в отношениях с Пекином в спорном Южно-Китайском море", - отметил собеседник Reuters.
Детали
В то же время издание отмечает, что соглашение все еще находится на ранней стадии, его точные условия еще не согласованы, и оно может не состояться. Но оно было ключевой темой вьетнамо-американских официальных переговоров в Ханое, Нью-Йорке и Вашингтоне в течение последнего месяца.
Также отмечается, что такой шаг может помочь Вьетнаму избавиться от зависимости от россии и ее вооружения. Для этого Вашингтон, по словам другого собеседника Reuters, даже рассматривает возможность создания специальных условий финансирования для приобретения соответствующего оружия и оборудования. В том числе речь идет о самолетах F-16 и соответствующей инфраструктуре для их использования.
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Вьетнам ежегодно тратит на импорт вооружений примерно 2 миллиарда долларов, и Вашингтон оптимистично настроен на то, что в долгосрочной перспективе они смогут перевести часть этого бюджета на вооружение из Соединенных Штатов или их союзников и партнеров, особенно Южной Кореи и Индии.
В то же время если факт соглашения между Вашингтоном и Ханоем подтвердится, это может вызвать негативную реакцию со стороны Китая, у которого с Вьетнамом есть давний территориальный спор.
Возможно поэтому Вьетнам, по данным Reuters, продолжает вести переговоры с Москвой о новом соглашении о поставках оружия, хотя это и может вызвать санкции США. В то же время в издании отмечают, что война в Украине ухудшила давние отношения Ханоя с Москвой, усложнив поставки и приобретение запасных частей для вооружений российского производства из-за санкций.
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