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Адміністрація Трампа планує повернути азбест: EPA переглядає заборону на токсичний матеріал

Київ • УНН

 • 662 перегляди

Агентство з охорони навколишнього середовища США має намір переглянути заборону на хризотиловий азбест, відхиляючи рішення адміністрації Байдена 2024 року. Цей канцерогенний матеріал може бути знову дозволений для виробництва.

Адміністрація Трампа планує повернути азбест: EPA переглядає заборону на токсичний матеріал

Агентство з охорони навколишнього середовища США за адміністрації американського президента Дональда Трампа має намір переглянути заборону на хризотиловий азбест - останню форму азбесту, скасувавши рішення адміністрації колишнього голови країни Джо Байдена 2024 року, яке заборонило цю речовину через доведену канцерогенність.

Про це повідомляє Fast Company передає УНН.

Деталі

Згідно з нещодавно опублікованими судовими документами, Агентство з охорони навколишнього середовища США (EPA) "переглядає" заборону на останню легальну форму азбесту, яка досі використовується в США, з 2024 року".

З моменту вступу Трампа на посаду президента, Агентство з охорони навколишнього середовища (EPA) проводить масштабну дерегуляцію. Наразі керівництво агентства висловило зацікавленість у скасуванні правил щодо "назавжди заборонених хімікатів" або PFAS, "скасуванні ключового висновку про те, що парникові гази небезпечні для здоров'я населення" та "послаблення контролю за дотриманням правил щодо вугільної золи".

Нові цьоготижневі судові документи свідчать про те, що EPA зосередилося на азбесті. 

Рішення про заборону азбесту

Згідно з пресрелізом, опублікованим на момент винесення рішення про заборону, 50 інших країн вже заборонили хризотиловий азбест, який найчастіше використовується в промисловому процесі виробництва хлору та на компонентах автомобільної промисловості.

Ця дія знаменує собою важливу віху в галузі хімічної безпеки після більш ніж трьох десятиліть неадекватного захисту та серйозних затримок під час попередньої адміністрації у впровадженні поправок 2016 року

- вказала адміністрація Байдена.

Відомо, що вплив азбесту викликає рак легенів, мезотеліому, рак яєчників та рак гортані, і він пов’язаний з більш ніж 40 000 смертей у США щороку

- додали тоді в уряді.

Тепер, у відповідь на петицію Техаської хімічної ради, можливо, хризотиловий азбест знову стане дозволеним виробничим матеріалом. Згідно з новими судовими документами, "керівництво EPA переглянуло правило щодо азбесту і тепер має намір переглянути його шляхом нормотворчої діяльності, що передбачає повідомлення та коментарі".

Зазначено, що цей процес, включаючи будь-які зміни до нормативних актів, як очікується, "триватиме приблизно 30 місяців".

Доповнення

Це не перший випадок, коли адміністрація Трампа намагається повернути азбест. У 2018 році Агентство з охорони навколишнього середовища США (EPA) за першої каденції Трампа запровадило нове правило використання (SNUR), яке дозволяє федеральному уряду подавати петиції та схвалювати виробництво нових азбестовмісних виробів у кожному окремому випадку.

Сам Трамп у своїй книзі 1997 року "Мистецтво повернення" писав , що вважає заборону азбесту змовою, "очолюваною мафією, оскільки часто саме компанії, пов’язані з мафією, займалися видаленням азбесту".

Агентство з охорони навколишнього середовища не відповіло на запит Fast Company прокоментувати причини перегляду рішення. 

ЄС запровадив санкції проти трьох структур зс рф через використання хімічної зброї в Україні20.05.25, 16:49 • 2522 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Здоров'яНовини СвітуПогода та довкілля
Дональд Трамп
Джо Байден
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