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Администрация Трампа планирует вернуть асбест: EPA пересматривает запрет на токсичный материал

Киев • УНН

 • 462 просмотра

Агентство по охране окружающей среды США намерено пересмотреть запрет на хризотиловый асбест, отклоняя решение администрации Байдена 2024 года. Этот канцерогенный материал может быть вновь допущен к производству.

Администрация Трампа планирует вернуть асбест: EPA пересматривает запрет на токсичный материал

Агентство по охране окружающей среды США при администрации американского президента Дональда Трампа намерено пересмотреть запрет на хризотиловый асбест — последнюю форму асбеста, отменив решение администрации бывшего главы страны Джо Байдена 2024 года, которое запретило это вещество из-за доказанной канцерогенности.

Об этом сообщает Fast Company, передает УНН.

Детали

Согласно недавно опубликованным судебным документам, Агентство по охране окружающей среды США (EPA) «пересматривает» запрет на последнюю легальную форму асбеста, которая до сих пор используется в США, с 2024 года”.

С момента вступления Трампа на пост президента, Агентство по охране окружающей среды (EPA) проводит масштабную дерегуляцию. Сейчас руководство агентства выразило заинтересованность в отмене правил относительно «навсегда запрещенных химикатов» или PFAS, «отмене ключевого вывода о том, что парниковые газы опасны для здоровья населения» и «ослаблении контроля за соблюдением правил в отношении угольной золы».

Новые судебные документы этой недели свидетельствуют о том, что EPA сосредоточилось на асбесте. 

Решение о запрете асбеста

Согласно пресс-релизу, опубликованному на момент вынесения решения о запрете, 50 других стран уже запретили хризотиловый асбест, который чаще всего используется в промышленном процессе производства хлора и в компонентах автомобильной промышленности.

Это действие знаменует собой важную веху в области химической безопасности после более чем трех десятилетий неадекватной защиты и серьезных задержек во время предыдущей администрации во внедрении поправок 2016 года

— указала администрация Байдена.

Известно, что воздействие асбеста вызывает рак легких, мезотелиому, рак яичников и рак гортани, и оно связано с более чем 40 000 смертей в США ежегодно

— добавили тогда в правительстве.

Теперь, в ответ на петицию Техасского химического совета, возможно, хризотиловый асбест снова станет разрешенным производственным материалом. Согласно новым судебным документам, «руководство EPA пересмотрело правило в отношении асбеста и теперь намерено пересмотреть его путем нормотворческой деятельности, предусматривающей уведомление и комментарии».

Указано, что этот процесс, включая любые изменения в нормативные акты, как ожидается, «продлится примерно 30 месяцев».

Дополнение

Это не первый случай, когда администрация Трампа пытается вернуть асбест. В 2018 году Агентство по охране окружающей среды США (EPA) при первом сроке Трампа ввело новое правило использования (SNUR), которое позволяет федеральному правительству подавать петиции и одобрять производство новых асбестосодержащих изделий в каждом отдельном случае.

Сам Трамп в своей книге 1997 года «Искусство возвращения» писал, что считает запрет асбеста заговором, «возглавляемым мафией, поскольку часто именно компании, связанные с мафией, занимались удалением асбеста».

Агентство по охране окружающей среды не ответило на запрос Fast Company прокомментировать причины пересмотра решения. 

ЕС ввел санкции против трех структур вс рф из-за использования химического оружия в Украине20.05.25, 16:49 • 2522 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

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Дональд Трамп
Джо Байден
Соединённые Штаты
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