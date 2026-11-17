До України екстрадували одного з адміністраторів мережі вебресурсів із матеріалами сексуального насильства над дітьми, якого раніше затримали на території Румунії за запитом української сторони. Про це повідомляє Офіс Генеральної прокуратури, пише УНН.

11 листопада 2026 року до України екстрадували одного з адміністраторів мережі вебресурсів із матеріалами сексуального насильства над дітьми, якого затримали в Румунії за запитом української сторони - йдеться у повідомленні.

Як зазначає Національна поліція України 11 листопада чоловіка екстрадували з Румунії до України. Його передали українським правоохоронцям у пункті пропуску на території Чернівецької області.

12 листопада Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 5,15 млн грн.

За даними слідства, чоловік адміністрував близько тисячі вебресурсів, через які продавав матеріали дитячої порнографії. Загальна сума отриманих коштів перевищила 938 тис. доларів США.

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