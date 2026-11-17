В Украину экстрадировали одного из администраторов сети веб-ресурсов с материалами сексуального насилия над детьми, которого ранее задержали на территории Румынии по запросу украинской стороны. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

11 ноября 2026 года в Украину экстрадировали одного из администраторов сети веб-ресурсов с материалами сексуального насилия над детьми, которого задержали в Румынии по запросу украинской стороны - говорится в сообщении.

Как отмечает Национальная полиция Украины, 11 ноября мужчину экстрадировали из Румынии в Украину. Его передали украинским правоохранителям в пункте пропуска на территории Черновицкой области.

12 ноября Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 5,15 млн грн.

По данным следствия, мужчина администрировал около тысячи веб-ресурсов, через которые продавал материалы детской порнографии. Общая сумма полученных средств превысила 938 тыс. долларов США.

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