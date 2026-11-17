Администратора тысячи сайтов с детской порнографией экстрадировали из Румынии в Украину
Киев • УНН
Мужчину экстрадировали из Румынии и взяли под стражу с залогом в 5,15 млн грн. Следствие считает, что он администрировал около тысячи сайтов.
В Украину экстрадировали одного из администраторов сети веб-ресурсов с материалами сексуального насилия над детьми, которого ранее задержали на территории Румынии по запросу украинской стороны. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
11 ноября 2026 года в Украину экстрадировали одного из администраторов сети веб-ресурсов с материалами сексуального насилия над детьми, которого задержали в Румынии по запросу украинской стороны
Как отмечает Национальная полиция Украины, 11 ноября мужчину экстрадировали из Румынии в Украину. Его передали украинским правоохранителям в пункте пропуска на территории Черновицкой области.
12 ноября Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 5,15 млн грн.
По данным следствия, мужчина администрировал около тысячи веб-ресурсов, через которые продавал материалы детской порнографии. Общая сумма полученных средств превысила 938 тыс. долларов США.
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