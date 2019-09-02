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АЧС "захопила" практично весь Лаос

АЧС "захопила" практично весь Лаос

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. У Лаосі не вщухає вірус африканської чуми свиней (АЧС), передає УНН з посиланням на pigprogress.net.

Уточнюється, що наразі вірус поширився на 15 з 18 провінцій країни.

Перший спалах АЧС був зареєстрований у Лаосі в червні поточного року. Спалах був зареєстрований на території провінції Сараван. Через хворобу загинули 973 тварин.

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Сьогодні кількість спалахів захворювання зросла до 94, а кількість вибракуваних через хвороби свиней - до 26 тис.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, в Україні з початку року було зафіксовано вже понад 40 спалахів АЧС.

На думку фермерів і профільних громадських організацій, державні контролери не справляються із завданням ефективного протистояння хвороби.

Так, в Україні, наприклад, досі немає національної програми боротьби з вірусом АЧС, ухвалення якої вчені та фермери вимагають вже 6 років.

Більш того, за інформацією політика Сергія Тригубенка, держава не справляється з виплатою компенсації за АЧС, які мають отримати фермерські господарства.

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