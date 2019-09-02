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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 111826 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122533 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114065 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120045 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125276 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150868 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150481 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Актуальное
АЧС "захватила" практически весь Лаос

АЧС "захватила" практически весь Лаос

Киев  •  УНН

 • 23608 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. В Лаосе не утихает вирус африканской чумы свиней (АЧС), передает УНН со ссылкой на pigprogress.net.

Уточняется, что в настоящее время вирус распространился на 15 из 18 провинций страны.

Первая вспышка АЧС была зарегистрирована в Лаосе в июне текущего года. Вспышка была зарегистрирована на территории провинции Сараван. Из-за болезни погибло 973 животных.

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Сегодня количество вспышек заболевания выросло до 94, а количество выбракованных из-за болезни свиней - до 26 тыс.

Напомним, как сообщал УНН, в Украине с начала года было зафиксировано уже более 40 вспышек АЧС.

По мнению фермеров и профильных общественных организаций, государственные контролеры не справляются с задачей эффективного противостояния болезни.

Так, в Украине, например, до сих пор нет национальной программы борьбы с вирусом АЧС, принятие которой ученые и фермеры требуют уже 6 лет.

Более того, по информации политика Сергея Тригубенко, государство не справляется с выплатой компенсации за АЧС, которые положены фермерским хозяйствам. 

Украинские Национальные Новости

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