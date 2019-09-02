АЧС "захватила" практически весь Лаос
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. В Лаосе не утихает вирус африканской чумы свиней (АЧС), передает УНН со ссылкой на pigprogress.net.
Уточняется, что в настоящее время вирус распространился на 15 из 18 провинций страны.
Первая вспышка АЧС была зарегистрирована в Лаосе в июне текущего года. Вспышка была зарегистрирована на территории провинции Сараван. Из-за болезни погибло 973 животных.
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Сегодня количество вспышек заболевания выросло до 94, а количество выбракованных из-за болезни свиней - до 26 тыс.
Напомним, как сообщал УНН, в Украине с начала года было зафиксировано уже более 40 вспышек АЧС.
По мнению фермеров и профильных общественных организаций, государственные контролеры не справляются с задачей эффективного противостояния болезни.
Так, в Украине, например, до сих пор нет национальной программы борьбы с вирусом АЧС, принятие которой ученые и фермеры требуют уже 6 лет.
Более того, по информации политика Сергея Тригубенко, государство не справляется с выплатой компенсации за АЧС, которые положены фермерским хозяйствам.