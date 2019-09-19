АЧС вразила відразу дві області
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Фахівці ветеринарної медицини України зареєстрували нові випадки захворювання на африканську чуму свиней (АЧС) у Миколаївській та Кіровоградській областях. Про це повідомляє Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, передає УНН.
З 31 серпня по 11 вересня на території цих областей зареєстровані 2 випадки захворювання на АЧС, а саме: в особистому селянському господарстві громадянина в м. Нова Одеса Миколаївської області та в особистому селянському господарстві громадянина в м. Новомиргород Новомиргородського району Кіровоградської області.
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Діагноз АЧС було підтверджено лабораторними дослідженнями. "В осередках захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення поширення збудника АЧС", - уточнили контролери.
Нагадаємо, АЧС дісталася вже до Південної Кореї.