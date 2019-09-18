АЧС дісталася до Південної Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. У Південній Кореї зафіксовано перший випадок африканської чуми свиней (АЧС), передає УНН із посиланням на yahoo.com.
АЧС зареєстрували у вівторок, 17 вересня, на одній із ферм міста Пхаджу.
За даними глави міністерства сільського господарства Кім Хьон Су, 3 тис. 950 свиней, які утримуються на трьох фермах міста, буде вибраковано.
Також повідомляється, що сьогодні у Південній Кореї налічується близько 6,7 тис. свинарських ферм. На свинарство припадає 40% всієї галузі тваринництва країни.
Нагадаємо, в Україні АЧС не вщухає вже шостий рік. У поточному році було зафіксовано вже понад 40 випадків хвороби. У минулому - 145.
Експерти та фермери звинувачують владу в особі Держпродспоживслужби у нездатності якісно протистояти вірусу.
Як наслідок, Україна зазнає збитків, зростає кількість імпортованої свинини, а на внутрішньому ринку — на свинину і сало — ростуть ціни. І, як зазначив політик Сергій Тригубенко, у вітчизняних магазинах свинина вже дорожче, ніж в ЄС.