АЧС добралась до Южной Кореи
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Южной Корее зафиксирован первый случай африканской чумы свиней (АЧС), передает УНН со ссылкой на yahoo.com.
АЧС зарегистрировали во вторник, 17 сентября, на одной из ферм города Пхаджу.
По данным главы министерства сельского хозяйства Ким Хён Су, 3 тыс. 950 свиней, которые содержаться на трех фермах города, будут выбракованы.
Также сообщается, что сегодня в Южной Корее насчитывается около 6,7 тыс. свиноводческих ферм. На свиноводство приходится 40% всей отрасли животноводства страны.
Напомним, в Украине АЧС не утихает уже шестой год. В текущем году было зафиксировано уже более 40 случаев болезни. В прошлом - 145.
Эксперты и фермеры обвиняют власть в лице Госпродпотребслужбы в неспособности качественно противостоять вирусу.
Как следствие, Украина несет убытки, растет количество импортируемой свинины, а на внутреннем рынке — на свинину и сало — растут цены. И, как отметил политик Сергей Тригубенко, в отечественных магазинах свинина уже дороже, чем в ЕС.