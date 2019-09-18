АЧС добралась до Южной Кореи

АЧС зарегистрировали во вторник, 17 сентября, на одной из ферм города Пхаджу.

По данным главы министерства сельского хозяйства Ким Хён Су, 3 тыс. 950 свиней, которые содержаться на трех фермах города, будут выбракованы.

Также сообщается, что сегодня в Южной Корее насчитывается около 6,7 тыс. свиноводческих ферм. На свиноводство приходится 40% всей отрасли животноводства страны.

Напомним, в Украине АЧС не утихает уже шестой год. В текущем году было зафиксировано уже более 40 случаев болезни. В прошлом - 145.

Эксперты и фермеры обвиняют власть в лице Госпродпотребслужбы в неспособности качественно противостоять вирусу.

Как следствие, Украина несет убытки, растет количество импортируемой свинины, а на внутреннем рынке — на свинину и сало — растут цены. И, как отметил политик Сергей Тригубенко, в отечественных магазинах свинина уже дороже, чем в ЕС.