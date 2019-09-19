АЧС поразила сразу две области

С 31 августа по 11 сентября на территории этих областей зарегистрированы 2 случая заболевания АЧС, а именно: в личном сельском хозяйстве гражданина в г. Новая Одесса Николаевской области и в личном сельском хозяйстве гражданина в г. Новомиргород Новомиргородского района Кировоградской области.

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Диагноз АЧС был подтвержден лабораторными исследованиями. "В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС", - уточнили контролеры.

Напомним, АЧС добралась до Южной Кореи.