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АЧС: польські ветеринари влаштували флешмоб у чорних сорочках

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. У понеділок, 10 червня, Польщею прокотилася хвиля протестів, організованих співробітниками ветеринарної інспекції. Останні прийшли на роботу в чорних сорочках, вимагаючи обіцяного міністром сільського господарства підвищення зарплати і впровадження системних рішень щодо боротьби з АЧС, передає УНН з посиланням на МЕО "Зелений фронт".

АЧС: польські ветеринари влаштували флешмоб у чорних сорочках

Окрім того, що одяглися у чорне вбрання, деякі ветеринари принесли з собою транспаранти. Профспілка вимагає від міністра сільського господарства негайного виділення обіцяних раніше 40 млн злотих на підвищення зарплат, що мало статися до кінця першого кварталу 2019 року.

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Також ветеринари закликають міністра ухвалити системні рішення щодо боротьби з АЧС. Відповідні вимоги були висунуті уряду країни у грудні 2018 року. За словами працівників галузі, Польща не може побороти АЧС через брак ветеринарів. Кількість ветеринарних інспекторів у регіонах, де присутній вірус, має бути збільшено, відзначають вони.

Ветеринари обіцяють, що, якщо уряд не відреагує, вони блокуватимуть дороги, оголошуватимуть голодування і проводитимуть інші протестні акції.

Нагадаємо, що в Україні з вірусом АЧС контролери не можуть впоратися вже понад 5 років.

У минулому році, за словами депутата Сергія Тригубенка, хвороба зумовила знищення понад 32 тис. голів свиней, і це лише за офіційними даними.

Паралельно, уряд досі не може затвердити цільову комплексну програму щодо боротьби і профілактики АЧС.

Подолати вірус уповноваженим органам заважає відсутність професійних кадрів і неефективне використання бюджетних коштів, вважають експерти.

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