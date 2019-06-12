АЧС: польские ветеринары устроили флешмоб в черных рубашках

Помимо облачения в черный наряд, некоторые ветеринары принесли с собой транспаранты. Профсоюз требует от министра сельского хозяйства немедленного выделения обещанных ранее 40 млн злотых на повышение зарплат, что должно было произойти до конца первого квартала 2019 года.

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Также ветеринары призывают министра принять системные решения по борьбе с АЧС. Соответствующие требования были предъявлены правительству страны в декабре 2018 года. По словам работников отрасли, Польша не может побороть АЧС из-за нехватки ветеринаров. Количество ветеринарных инспекторов в регионах, где присутствует вирус, должно быть увеличено, отмечают они.

Ветеринары обещают, что, если правительство не отреагирует, они будут блокировать дороги, объявлять голодовки и проводить другие протестные акции.

Напомним, что в Украине с вирусом АЧС контролеры не могут справиться уже более 5 лет.

В прошлом году, по словам депутата Сергея Тригубенко, болезнь обусловила уничтожение более 32 тыс. голов свиней, и это только по официальным данным.

Параллельно, правительство до сих пор не может утвердить целевую комплексную программу по борьбе и профилактике АЧС.

Преодолеть вирус уполномоченным органам мешает отсутствие профессиональных кадров и неэффективное использование бюджетных средств, считают эксперты.