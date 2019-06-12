АЧС: польские ветеринары устроили флешмоб в черных рубашках

$41.320.07
47.030.11
ukru
США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg
05:58 • 3366 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 40868 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 91494 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 136714 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 127753 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71044 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 75938 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188793 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150796 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 159007 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
2м/с
45%
Популярные новости

Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

15 апреля, 23:47 • 4978 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

01:06 • 10688 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

02:15 • 14546 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

02:51 • 13302 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 17691 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 136727 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 127764 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 95112 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 106502 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 136288 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 11996 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 14321 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 16751 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 19616 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 21268 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

АЧС: польские ветеринары устроили флешмоб в черных рубашках

Киев • УНН

 • 11033 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. В понедельник, 10 июня, по Польше прокатилась волна протестов, организованных сотрудниками ветеринарной инспекции. Последние пришли на работу в черных рубашках, требуя обещанного министром сельского хозяйства повышения зарплаты и внедрения системных решений по борьбе с АЧС, передает УНН со ссылкой на МЭО "Зеленый фронт".

АЧС: польские ветеринары устроили флешмоб в черных рубашках

Помимо облачения в черный наряд, некоторые ветеринары принесли с собой транспаранты. Профсоюз требует от министра сельского хозяйства немедленного выделения обещанных ранее 40 млн злотых на повышение зарплат, что должно было произойти до конца первого квартала 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине сократилось производство свинины

Также ветеринары призывают министра принять системные решения по борьбе с АЧС. Соответствующие требования были предъявлены правительству страны в декабре 2018 года. По словам работников отрасли, Польша не может побороть АЧС из-за нехватки ветеринаров. Количество ветеринарных инспекторов в регионах, где присутствует вирус, должно быть увеличено, отмечают они.

Ветеринары обещают, что, если правительство не отреагирует, они будут блокировать дороги, объявлять голодовки и проводить другие протестные акции.

Напомним, что в Украине с вирусом АЧС контролеры не могут справиться уже более 5 лет.

В прошлом году, по словам депутата Сергея Тригубенко, болезнь обусловила уничтожение более 32 тыс. голов свиней, и это только по официальным данным.

Параллельно, правительство до сих пор не может утвердить целевую комплексную программу по борьбе и профилактике АЧС.

Преодолеть вирус уполномоченным органам мешает отсутствие профессиональных кадров и неэффективное использование бюджетных средств, считают эксперты.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости МираАгроновости
Brent
$63.83
Bitcoin
$83,366.70
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$33.91
Золото
$3,307.09
Ethereum
$1,571.74