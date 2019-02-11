АЧС: Філіппіни заборонили ввезення свинини з Японії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Філіппіни продовжують посилювати заходи безпеки для попередження випадків африканської чуми свиней (АЧС). Влада країни ввела тимчасову заборону на ввезення свинини з Японії, передає УНН з посиланням на philstar.com.
"За виконанням наказу повинні стежити співробітники всіх без винятку портів і аеропортів", - заявив міністр сільського господарства Філіппін Еммануель Піньоль.
Японія також посилила заходи безпеки для запобігання подальшому поширенню АЧС - здійснюється ретельна перевірка багажу пасажирів в аеропортах, а також поштових та кур'єрських відправлень.
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Відзначається, що сьогодні тимчасові заборони на ввезення свинини і продуктів зі свинини діють в 13 країнах: Болгарії, Чехії, Молдові, ПАР, Замбії, Бельгії, Латвії, Польщі, Румунії, Росії, Україні, Угорщині та Китаї.
Нагадаємо, в минулому році в Україні було зафіксовано 145 спалахів АЧС у всіх без винятку регіонах.
При цьому, держава досі не компенсувала фермерам збитки від епідемії в розмірі понад 27 млн грн (за минулий рік).
За прогнозами нардепа Сергія Тригубенка, подальший наступ АЧС загрожує зростанням цін на свинину та сало, а також збільшенням імпорту цих продуктів з інших країн.