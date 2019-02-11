АЧС: Филиппины запретили ввоз свинины из Японии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Филиппины продолжают усиливать меры безопасности для предупреждения случаев африканской чумы свиней (АЧС). Власти страны ввели временный запрет на ввоз свинины из Японии, передает УНН со ссылкой на philstar.com.
"За выполнением приказа должны следить сотрудники всех без исключения портов и аэропортов", - заявил министр сельского хозяйства Филиппин Эммануэль Пиньоль.
Япония также усилила меры безопасности для предотвращения дальнейшего распространения АЧС - осуществляется тщательная проверка багажа пассажиров в аэропортах, а также почтовых и курьерских отправлений.
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Отмечается, что сегодня временные запреты на ввоз свинины и продуктов из свинины действуют в 13 странах: Болгарии, Чехии, Молдове, ЮАР, Замбии, Бельгии, Латвии, Польше, Румынии, России, Украине, Венгрии и Китае.
Напомним, в прошлом году в Украине было зафиксировано 145 вспышек АЧС во всех без исключения регионах.
При этом, государство до сих пор не компенсировало фермерам убытки от эпидемии в размере более 27 млн грн (за прошлый год).
По прогнозам нардепа Сергея Тригубенко, дальнейшее наступление АЧС угрожает ростом цен на свинину и сало, а также увеличением импорта этих продуктов из других стран.