"Абсолютна дурниця": представник Президента прокоментував чутки про вплив на суддів КСУ

“Я на це реагую, як на абсолютну дурницю. Звичайно, з суддями я спілкуюся, але вони самодостатні люди, й на них хтось впливати, в принципі, не може. Я маю свій кабінет у Конституційному Суді й там періодично буваю. Звичайно, я з суддями вітаюся, розмовляю, але жодного впливу на них не маю й не можу мати. Я спілкуюся з усіма суддями нормально, окрім голови (Олександра Тупицького - ред.). Я вважаю його не зовсім адекватним, а з іншими — робочі стосунки. Як можна говорити такі дурниці? Засідання КСУ є закритим, і на нього ніхто зайти не може. І щоб когось спровокувати залишити засідання, треба бути там фізично присутнім. Є елементарна життєва логіка”, - зазначив Веніславський.

Нагадаємо, за інформацією від джерел УНН, причиною днями зірваного засідання Конституційного Суду України стала поява представника Президента в КСУ Федора Веніславського.

Згодом, 9 листопада, під розгляду справи стосовно тлумачення 13 та 14 статей Конституції України засідання зірвали ті самі троє суддів, які й у п'ятницю, 6 листопада, покинули засідання КСУ. Джерело УНН зазначило стосовно цієї події: “Веніславський приходить і працює над цим. Його вже тут називають “лікарем Айболітом”, адже тільки він з'являється — так одразу три судді йдуть із засідання - “захворіли”.



