"Абсолютна дурниця": представник Президента прокоментував чутки про вплив на суддів КСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Представник Президента у Конституційному Суді України Федір Веніславський назвав “дурницею” інформацію про те, що він впливає на поведінку декількох суддів КСУ, внаслідок чого було зірвано декілька останніх засідань. Про це він заявив кореспонденту УНН.
“Я на це реагую, як на абсолютну дурницю. Звичайно, з суддями я спілкуюся, але вони самодостатні люди, й на них хтось впливати, в принципі, не може. Я маю свій кабінет у Конституційному Суді й там періодично буваю. Звичайно, я з суддями вітаюся, розмовляю, але жодного впливу на них не маю й не можу мати. Я спілкуюся з усіма суддями нормально, окрім голови (Олександра Тупицького - ред.). Я вважаю його не зовсім адекватним, а з іншими — робочі стосунки. Як можна говорити такі дурниці? Засідання КСУ є закритим, і на нього ніхто зайти не може. І щоб когось спровокувати залишити засідання, треба бути там фізично присутнім. Є елементарна життєва логіка”, - зазначив Веніславський.
Нагадаємо, за інформацією від джерел УНН, причиною днями зірваного засідання Конституційного Суду України стала поява представника Президента в КСУ Федора Веніславського.
Згодом, 9 листопада, під розгляду справи стосовно тлумачення 13 та 14 статей Конституції України засідання зірвали ті самі троє суддів, які й у п'ятницю, 6 листопада, покинули засідання КСУ. Джерело УНН зазначило стосовно цієї події: “Веніславський приходить і працює над цим. Його вже тут називають “лікарем Айболітом”, адже тільки він з'являється — так одразу три судді йдуть із засідання - “захворіли”.