"Абсолютная ерунда": представитель Президента прокомментировал слухи о воздействии на судей КСУ

"Я на это реагирую, как на абсолютную ерунду. Конечно, с судьями я общаюсь, но они самодостаточные люди, и на них кто-то влиять, в принципе, не может. У меня есть свой кабинет в Конституционном Суде и там периодически бываю. Конечно, я с судьями здороваюсь, разговариваю, но никакого влияния на них не имею и не могу иметь. Я общаюсь со всеми судьями нормально, кроме председателя (Александра Тупицкого - ред.). Я считаю его не совсем адекватным, а с другими - рабочие отношения. Как можно говорить такие глупости? Заседание КСУ является закрытым, и на него никто зайти не может. И чтобы кого-то спровоцировать покинуть заседание, нужно быть там физически присутствовать. Есть элементарная жизненная логика", - отметил Вениславский.

Напомним, по информации от источников УНН, причиной днях сорванного заседания Конституционного Суда Украины стало появление представителя Президента в КСУ Федора Вениславского.

Позже, 9 ноября, во время рассмотрения дела в отношении толкования 13 и 14 статей Конституции Украины заседание сорвали те же трое судей, что в пятницу, 6 ноября, покинули заседание КСУ. Источник УНН отметил относительно этого события: "Вениславский приходит и работает над этим. Его уже здесь называют "врачом Айболитом", ведь только он появляется - так сразу три судьи уходят с заседания - "заболели".



