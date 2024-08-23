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Абсолютно незадовільні умови: Лубінець відреагував на скандал через харчування в Одеській психлікарні

Абсолютно незадовільні умови: Лубінець відреагував на скандал через харчування в Одеській психлікарні

Київ • УНН

 • 16398 перегляди

Дмитро Лубінець взяв під контроль ситуацію в Одеській психлікарні №2, де військовий оголосив голодування через погані умови. Омбудсмен підтвердив незадовільний стан закладу та направив рекомендації для усунення порушень.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на ситуацію в Одеській обласній психіатричній лікарні №2, де військовий оголосив голодування через незадовільні умови утримання. Омбудсмен взяв ситуацію під особистий контроль. Про це пише УНН з посиланням на заяву Лубінця.

Деталі

За словами омбудсмена, його команда виявила відео військового під час моніторингу соціальних мереж.

Після чого представник омбудсмена в Одеській області Марія Попова разом із працівниками регіонального представництва здійснили цільове відвідування Комунального некомерційного підприємства "Одеська обласна психіатрична лікарня № 2" Одеської обласної ради з метою перевірки належності умов перебування військових під час здійснення лікування.

За результатами відвідування інформація, на жаль, підтвердилася. Умови, в яких перебувають пацієнти, включно з військовослужбовцями, є абсолютно незадовільними і не відповідають встановленим стандартам

- розповів Лубінець. 

Він також додав, що медичний заклад знаходиться на завершальному етапі реорганізації та приєднується до КНП "Одеський обласний центр психічного здоров’я".

Уповноважений з прав людини розповів, що з огляду на виявлені порушення прав пацієнтів, терміново були направлені листи з рекомендаціями для органів державної влади щодо необхідних заходів для їх усунення.

Крім того, на основі інформації отриманої від обласної військової адміністрації та Департаменту охорони здоров'я, найближчим часом будуть прийняті відповідні управлінські рішення, зокрема можливе притягнення до адміністративної відповідальності осіб, відповідальних за харчування, а також розгляд питання про переукладення договорів з іншим постачальником. Тримаю ситуацію на особистому контролі

- наголосив Лубінець. 

Контекст 

Бойовий медик оголосив голодування через погане харчування та умови перебування в психлікарні на Одещині. У своїх соціальних мережах Конопля зазначив, що пацієнтів годують їжею, яка більше нагадує клей, а стіни в палатах вкриті цвіллю.

До свого повідомлення він додав відео, на якому показав, який вигляд має їжа та умови його перебування в лікарні.

На скандал відреагували в Одеській ОДА. Заступник голови Одеської облдержадміністрації Олександр Харлов доручив профільному департаменту провести перевірку і невідкладно вирішити проблему з харчуванням в одному з обласних спеціалізованих закладів психіатричної медичної допомоги.

Однак, варто зазначити, що системне розв'язання цієї проблеми в ореолі компетенції міністерства охорони здоров'я та міністерства оборони.  

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоЗдоров'я

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