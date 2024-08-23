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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Абсолютно неудовлетворительные условия: Лубинец отреагировал на скандал из-за питания в Одесской психбольнице

Киев  •  УНН

23 августа 2024, 15:05  •  3302 просмотра

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Дмитрий Лубинец взял под контроль ситуацию в Одесской психбольнице №2, где военный объявил голодовку из-за плохих условий. Омбудсмен подтвердил неудовлетворительное состояние заведения и направил рекомендации для устранения нарушений.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на ситуацию в Одесской областной психиатрической больнице №2, где военный объявил голодовку из-за неудовлетворительных условий содержания. Омбудсмен взял ситуацию под личный контроль. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Лубинца.

Детали

По словам омбудсмена, его команда обнаружила видео военного во время мониторинга социальных сетей.

После чего представитель омбудсмена в Одесской области Мария Попова вместе с работниками регионального представительства осуществили целевое посещение Коммунального некоммерческого предприятия «Одесская областная психиатрическая больница № 2» Одесского областного совета с целью проверки принадлежности условий пребывания военных при осуществлении лечения.

По результатам посещения информация, к сожалению, подтвердилась. Условия, в которых находятся пациенты, включая военнослужащих, являются абсолютно неудовлетворительными и не соответствуют установленным стандартам

- рассказал Лубинец. 

Он также добавил, что медицинское учреждение находится на завершающем этапе реорганизации и присоединяется к КНП «Одесский областной центр психического здоровья».

Уполномоченный по правам человека рассказал, что с учетом выявленных нарушений прав пациентов, срочно были направлены письма с рекомендациями для органов государственной власти относительно необходимых мер для их устранения.

Кроме того, на основе информации полученной от областной военной администрации и Департамента здравоохранения, в ближайшее время будут приняты соответствующие управленческие решения, в частности возможно привлечение к административной ответственности лиц, ответственных за питание, а также рассмотрение вопроса о перезаключении договоров с другим поставщиком. Держу ситуацию на личном контроле

- подчеркнул Лубинец. 

Контекст 

Боевой медик объявил голодовку из-за плохого питания и условий пребывания в психбольнице в Одесской области. В своих социальных сетях Конопля отметил, что пациентов кормят едой, которая больше напоминает клей, а стены в палатах покрыты плесенью.

К своему сообщению он добавил видео, на котором показал, как выглядит еда и условия его пребывания в больнице.

На скандал отреагировали в Одесской ОГА. Заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Александр Харлов поручил профильному департаменту провести проверку и безотлагательно решить проблему с питанием в одном из областных специализированных учреждений психиатрической медицинской помощи.

Однако, стоит отметить, что системное решение этой проблемы в ореоле компетенции министерства здравоохранения и министерства обороны.  

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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