Аби подолати угорське вето: у МЗС роз'яснили "формат" участі Кулеби на заході НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У МЗС України роз'яснили "формат" участі головного дипломата Дмитра Кулеби на заході НАТО і запевнили - це повноцінна міністерська зустріч, але не в форматі Комісії Україна-НАТО. Такий формат був обраний аби формально подолати угорське вето, передає УНН із посиланням на заяву речника МЗС України Олега Ніколенка.
Деталі
Ніколенко зазначив, що деякі ЗМІ дали новину про нібито раптову зміну формату участі Дмитра Кулеби на заході НАТО в Бухаресті, але "насправді це не так".
У МЗС нагадали, що З 2017 року Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна – НАТО вище рівня послів. Відповідно, глави МЗС наразі не можуть офіційно збиратися під парасолькою комісії.
Цитата
"Аби формально подолати угорське вето, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг організовує в Бухаресті окрему зустріч міністрів закордонних справ НАТО та України.
Це — повноцінна міністерська зустріч, але не в форматі Комісії Україна-НАТО. У такому ж форматі раніше зустрічалися і міністри оборони НАТО та України", - повідомив Ніколенко.
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Додамо
За його словами, після того, як Угорщина зніме своє застереження, міністерські зустрічі можуть проходити і в рамках Комісії Україна - НАТО.
"На зустрічі в Бухаресті Дмитро Кулеба та його іноземні колеги обговорять подальшу військову допомогу Україні та відновлення української енергетичної інфраструктури.
Під час візиту до Бухареста міністр також проведе низку двосторонніх зустрічей", - резюмував речник МЗС.
Нагадаємо
Міністри закордонних справ країн G7 обговорять подальшу підтримку України у забезпеченні її енергопостачання під час зустрічі у Бухаресті.