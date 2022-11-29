Аби подолати угорське вето: у МЗС роз'яснили "формат" участі Кулеби на заході НАТО

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 24535 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 57428 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 95731 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 146193 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 170897 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 348444 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 220449 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193639 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 330805 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459113 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.7 м/с
93 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Армія рф вдарила КАБами по одній із громад Запорізької області, попередньо, без постраждалих - ОВА

31 березня, 15:51 • 27181 перегляди

рф вдарила по цивільних обʼєктах в Запорізької області, є жертва

31 березня, 16:30 • 28999 перегляди

Окупаційному "міністру лнр" повідомлено про підозру: у чому його звинувачують

31 березня, 16:39 • 35605 перегляди

В окупованому Сімферополі на залізничному вокзалі стався вибух і задимлення

31 березня, 16:46 • 37933 перегляди

Молоко в Україні подешевшає: в чому причина

31 березня, 16:53 • 25267 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 348449 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 330807 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 547848 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 678290 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 697885 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 77872 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 114954 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 199948 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 225944 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 218960 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Аби подолати угорське вето: у МЗС роз'яснили "формат" участі Кулеби на заході НАТО

Аби подолати угорське вето: у МЗС роз'яснили "формат" участі Кулеби на заході НАТО

Київ • УНН

 • 863867 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. У МЗС України роз'яснили "формат" участі головного дипломата Дмитра Кулеби на заході НАТО і запевнили - це повноцінна міністерська зустріч, але не в форматі Комісії Україна-НАТО. Такий формат був обраний аби формально подолати угорське вето, передає УНН із посиланням на заяву речника МЗС України Олега Ніколенка.

Деталі

Ніколенко зазначив, що деякі ЗМІ дали новину про нібито раптову зміну формату участі Дмитра Кулеби на заході НАТО в Бухаресті, але "насправді це не так".

У МЗС нагадали, що З 2017 року Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна – НАТО вище рівня послів. Відповідно, глави МЗС наразі не можуть офіційно збиратися під парасолькою комісії.

Цитата

"Аби формально подолати угорське вето, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг організовує в Бухаресті окрему зустріч міністрів закордонних справ НАТО та України.

Це — повноцінна міністерська зустріч, але не в форматі Комісії Україна-НАТО. У такому ж форматі раніше зустрічалися і міністри оборони НАТО та України", - повідомив Ніколенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рада міністрів ОБСЄ вперше пройде без представника росії – Кулеба

Додамо

За його словами, після того, як Угорщина зніме своє застереження, міністерські зустрічі можуть проходити і в рамках Комісії Україна - НАТО.

"На зустрічі в Бухаресті Дмитро Кулеба та його іноземні колеги обговорять подальшу військову допомогу Україні та відновлення української енергетичної інфраструктури.

Під час візиту до Бухареста міністр також проведе низку двосторонніх зустрічей", - резюмував речник МЗС.

Нагадаємо

Міністри закордонних справ країн G7 обговорять подальшу підтримку України у забезпеченні її енергопостачання під час зустрічі у Бухаресті.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$82,647.70
Золото
$3,161.52
Tesla
$258.01
Brent
$74.72
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,831.96