Чтобы преодолеть венгерское вето: в МИДе разъяснили "формат" участия Кулебы на мероприятии НАТО

КИЕВ. 29 ноября. УНН. В МИД Украины разъяснили "формат" участия главного дипломата Дмитрия Кулебы на мероприятии НАТО и заверили – это полноценная министерская встреча, но не в формате Комиссии Украина-НАТО. Такой формат был выбран, чтобы формально преодолеть венгерское вето, передает УНН со ссылкой на заявление представителя МИД Украины Олега Николенко.