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Чтобы преодолеть венгерское вето: в МИДе разъяснили "формат" участия Кулебы на мероприятии НАТО

Чтобы преодолеть венгерское вето: в МИДе разъяснили "формат" участия Кулебы на мероприятии НАТО

Киев • УНН

 • 863863 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. В МИД Украины разъяснили "формат" участия главного дипломата Дмитрия Кулебы на мероприятии НАТО и заверили – это полноценная министерская встреча, но не в формате Комиссии Украина-НАТО. Такой формат был выбран, чтобы формально преодолеть венгерское вето, передает УНН со ссылкой на заявление представителя МИД Украины Олега Николенко.

Детали

Николенко отметил, что некоторые СМИ дали новость о якобы внезапном изменении формата участия Дмитрия Кулебы на мероприятии НАТО в Бухаресте, но "на самом деле это не так".

В МИД напомнили, что С 2017 года Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украины – НАТО выше уровня послов. Соответственно, главы МИД пока не могут официально собираться под зонтиком комиссии.

Цитата

"Чтобы формально преодолеть венгерское вето, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг организует в Бухаресте отдельную встречу министров иностранных дел НАТО и Украины.

Это — полноценная министерская встреча, но не в формате Комиссии Украина-НАТО. В таком же формате ранее встречались и министры обороны НАТО и Украины", - сообщил Николенко.

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Добавим

По его словам, после того, как Венгрия снимет свою оговорку, министерские встречи могут проходить и в рамках Комиссии Украина – НАТО.

"На встрече в Бухаресте Дмитрий Кулеба и его иностранные коллеги обсудят дальнейшую военную помощь и восстановление украинской энергетической инфраструктуры.

Во время визита в Бухарест министр также проведет ряд двусторонних встреч", - резюмировал представитель МИД.

Напомним

Министры иностранных дел стран G7 обсудят дальнейшую поддержку Украины в обеспечении ее энергоснабжения во время встречи в Бухаресте.

Украинские Национальные Новости

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