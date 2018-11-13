ABC: іранські хакери зламали системи безпеки австралійського оборонного підприємства
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Відповідальність за злам систем безпеки Австралійського оборонного підприємства Austal, в результаті якого були викрадені особисті дані співробітників підприємства, “швидше за все” несуть іранські хакери. Про це повідомляє ABC у вівторок з посиланням на заяву австралійського центру кібербезпеки (ACSC), інформує УНН.
У своїй заяві ACSC вказав, що “швидше за все атака була здійснена злочинною групою з Ірану, проте мотиви зловмисників поки не ясні”. “Також невідомо, чи пов’язана хакерська група з урядом країни”, — зазначають у відомстві. За даними центру, в руки злочинців, крім особистих справ співробітників компанії, також потрапили креслення і ескізи цивільних кораблів, що конструюються Austal, які можуть бути використані в оборонній промисловості.
Раніше в заяві, зробленій компанією 2 листопада, було зазначено, що система безпеки підприємства була зламана невідомими зловмисниками. В результаті в руках хакерів виявилися особисті справи співробітників. Згідно з даними компанії, інформація, що стосується національної безпеки, в руки злочинців не потрапила. Вкрадені дані, серед яких були адреси електронної пошти співробітників і номери мобільних телефонів, частково були опубліковані в інтернеті з метою вимагання, однак Austral заявила, що за жодних обставин не буде реагувати на спроби шантажу.
Як повідомляв УНН, Ірак веде переговори з США з приводу антиіранських санкцій.