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ABC: іранські хакери зламали системи безпеки австралійського оборонного підприємства

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Відповідальність за злам систем безпеки Австралійського оборонного підприємства Austal, в результаті якого були викрадені особисті дані співробітників підприємства, “швидше за все” несуть іранські хакери. Про це повідомляє ABC у вівторок з посиланням на заяву австралійського центру кібербезпеки (ACSC), інформує УНН.

У своїй заяві ACSC вказав, що “швидше за все атака була здійснена злочинною групою з Ірану, проте мотиви зловмисників поки не ясні”. “Також невідомо, чи пов’язана хакерська група з урядом країни”, — зазначають у відомстві. За даними центру, в руки злочинців, крім особистих справ співробітників компанії, також потрапили креслення і ескізи цивільних кораблів, що конструюються Austal, які можуть бути використані в оборонній промисловості.

Раніше в заяві, зробленій компанією 2 листопада, було зазначено, що система безпеки підприємства була зламана невідомими зловмисниками. В результаті в руках хакерів виявилися особисті справи співробітників. Згідно з даними компанії, інформація, що стосується національної безпеки, в руки злочинців не потрапила. Вкрадені дані, серед яких були адреси електронної пошти співробітників і номери мобільних телефонів, частково були опубліковані в інтернеті з метою вимагання, однак Austral заявила, що за жодних обставин не буде реагувати на спроби шантажу.

Як повідомляв УНН, Ірак веде переговори з США з приводу антиіранських санкцій.

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