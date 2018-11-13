ABC: иранские хакеры взломали системы безопасности австралийского оборонного предприятия

В своем заявлении ACSC указал, что “скорее всего атака была совершена преступной группой из Ирана, однако мотивы злоумышленников пока не ясны”. “Также неизвестно, связана ли хакерская группа с правительством страны”, — отмечают в ведомстве. По данным центра, в руки преступников, помимо личных дел сотрудников компании, также попали чертежи и эскизы гражданских кораблей, конструируемых Austal, которые могут быть использованы в оборонной промышленности.

Ранее в заявлении, сделанном компанией 2 ноября, было указано, что система безопасности предприятия была взломана неизвестными злоумышленниками. В результате в руках хакеров оказались личные дела сотрудников. Согласно данным компании, информация, касающаяся национальной безопасности, в руки преступников не попала. Украденные данные, среди которых были адреса электронной почты сотрудников и номера мобильных телефонов, частично были опубликованы в интернете с целью вымогательства, однако Austral заявила, что ни при каких обстоятельствах не будет реагировать на попытки шантажа.

Как сообщал УНН, Ирак ведет переговоры с США по поводу антииранских санкций.