ABC: иранские хакеры взломали системы безопасности австралийского оборонного предприятия

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106598 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113308 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 150792 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145211 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136810 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128383 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171691 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118099 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141658 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145412 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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ABC: иранские хакеры взломали системы безопасности австралийского оборонного предприятия

ABC: иранские хакеры взломали системы безопасности австралийского оборонного предприятия

Киев  •  УНН

 • 6869 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Ответственность за взлом систем безопасности Австралийского оборонного предприятия Austal, в результате которого были похищены личные данные сотрудников предприятия, “скорее всего” несут иранские хакеры. Об этом сообщает ABC во вторник со ссылкой на заявление австралийского центра кибербезопасности (ACSC), информирует УНН.

В своем заявлении ACSC указал, что “скорее всего атака была совершена преступной группой из Ирана, однако мотивы злоумышленников пока не ясны”. “Также неизвестно, связана ли хакерская группа с правительством страны”, — отмечают в ведомстве. По данным центра, в руки преступников, помимо личных дел сотрудников компании, также попали чертежи и эскизы гражданских кораблей, конструируемых Austal, которые могут быть использованы в оборонной промышленности.

Ранее в заявлении, сделанном компанией 2 ноября, было указано, что система безопасности предприятия была взломана неизвестными злоумышленниками. В результате в руках хакеров оказались личные дела сотрудников. Согласно данным компании, информация, касающаяся национальной безопасности, в руки преступников не попала. Украденные данные, среди которых были адреса электронной почты сотрудников и номера мобильных телефонов, частично были опубликованы в интернете с целью вымогательства, однако Austral заявила, что ни при каких обстоятельствах не будет реагировать на попытки шантажа.

Как сообщал УНН, Ирак ведет переговоры с США по поводу антииранских санкций.

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