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ABC: число загиблих в результаті лісових пожеж в Каліфорнії досягло 44 осіб

ABC: число загиблих в результаті лісових пожеж в Каліфорнії досягло 44 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Понад десять природних пожеж, що горять в американському штаті Каліфорнія, привели до загибелі 44 осіб. Про це повідомила в понеділок телекомпанія ABC, інформує УНН.

Переважна більшість смертельних випадків зареєстровано в окрузі Бьютт на півночі штату, приблизно в 150 км від його столиці Сакраменто. Площа цього загоряння перевищує 450 кв. км, його вдалося локалізувати на 25%.

Як повідомив раніше на прес-конференції шериф Бьютта Корі Хоне, 13 листопада на території двох міст цього округу виявлено останки ще 13 осіб. “На сьогоднішній день були виявлені тіла ще 13 осіб, це доводить загальне число (жертв) до 42 осіб”, — інформував шериф. “Наскільки я розумію, це робить дану природну пожежу найбільшою за кількістю жертв в історії США”, — зазначив Хоне. Він, як передає ABC, після прес-конференції уточнив фразу і сказав, що мова йде про історію штату Каліфорнія, а не Сполучених Штатів.

Упізнано поки чотири жертви.

У зв’язку з пожежами в ряді округів Каліфорнії діють режими надзвичайної ситуації. Президент США Дональд Трамп раніше розпорядився виділити штату з федерального бюджету кошти, необхідні для боротьби зі стихією. Глава держави в понеділок оголосив постраждалі райони Каліфорнії зоною великого стихійного лиха.

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